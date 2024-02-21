白沙屯媽祖加持 台鐵首推大肚成功金鏟子禮盒

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台鐵公司今天表示，首度與白沙屯拱天宮合作，推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，禮盒都有舉行過香爐儀式，明天上午10時起，在台鐵夢工場網路與實體店面販售。

台鐵發布新聞稿，今年通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳將於3月18日凌晨出發，展開為期9天8夜徒步之旅，被喻為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖將再掀熱潮。台鐵除加開列車疏運信眾並與地方文化交流外，還首度與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，只有490組。

台鐵指出，「金鏟子」取其諧音「緊產子」，加上白沙屯媽祖加持，為大眾祈福平安健康，希望在媽祖庇佑下，都能招財、招貴子，「好運（孕）龍總來」。

台鐵表示，希望透過與拱天宮合作，共同推展台灣傳統宗教文化，這次推出的「大肚成功金鏟子禮盒」以「粉紅超跑」為設計主軸，根據廟方說明，粉紅超跑的「粉紅」是指媽祖鑾轎上方粉紅色遮雨布；「超跑」是因為進香行進速度敏捷；禮盒結合鍍18K金的「金鏟子」、「好孕產子御守」及大肚-成功名片式紀念車票。

台鐵指出，每一組「大肚成功金鏟子禮盒」都有舉行過香爐儀式，但為了讓媽祖的庇佑更加乘，建議每一名準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求平安符後，將平安符在主神爐上繞3圈後放入「好孕產子御守」，是啟動平安符的手續。

「大肚成功金鏟子禮盒」每組新台幣1099元，每人每次限購2組，明天上午10時起，在台鐵夢工場網路及台北、南港、松山、花蓮、台東實體店面及3處台鐵便當販賣店（台北2號店、台中、高雄）販售。凡於22日至3月15日，於台鐵夢工場網路商店購買，加碼贈送「永保安康名片式車票套組」。（編輯：張雅淨）1130221