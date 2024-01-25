白沙屯媽祖進香日程 粉紅超跑3/18出發回程急行軍

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮今天由值年爐主擲筊，向媽祖請示甲辰年進香日程，「粉紅超跑」將於3月18日凌晨出發、3月26日下午回宮，全程9天8夜，其中，回程將是急行軍。

白沙屯媽祖徒步前往北港進香活動，沒有固定路線及日期，拱天宮每年農曆12月15日由值年爐主在大殿向媽祖擲筊請示，來決定次年進香期程及相關儀式的時辰，每個時辰以3聖筊為準。

拱天宮循例於今天農曆12月15日辦理「2024甲辰年白沙屯媽祖往北港進香筊筶（跋杯）擇日」，全程透過拱天宮官方臉書（Facebook）直播。

經擲筊結果，定於3月18日凌晨（農曆2月初九子時）起駕出發，預計3月23日抵達北港，3月24日凌晨零時10分進火後北返，3月26日下午回宮。

拱天宮指出，今年登轎時間為3月18日凌晨零時35分，媽祖完成登轎儀式後約停留30分鐘，媽祖鑾轎就會啟程出發。

依照慣例，白沙屯媽祖回鑾前1天晚間會先駐駕在通霄鎮慈后宮，待隔日換轎完成並於午後返抵拱天宮；3月24日在雲林北港完成進火儀式後，須在30多小時內返回苗栗通霄鎮境內，屆時「粉紅超跑」勢必一路狂飆，香燈腳要有「急行軍」心理準備。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，白沙屯拱天宮媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香已是全國重要宗教盛事，2023年報名參加進香活動人數創新高，達11萬3000餘人，今年可能再增加2成，預估跟隨媽祖進香的香燈腳可能超過13萬人。

拱天宮表示，預計農曆年過後，2月16日起受理信眾報名，報名持續至3月14日；提醒民眾書寫姓名務必工整，填寫清楚，以便載入疏文。（編輯：陳仁華）1130125