研究：蛇類無龜蛋改食蜥蜴蛋 蘭嶼爬行類瀕臨滅絕

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）國立自然科學博物館團隊研究發現，蘭嶼海龜面臨無沙灘產卵危機、人為介入保護海龜巢，造成以海龜蛋為食的蛇類改食蜥蜴蛋，島上爬行類生物群族數量下降，恐面臨滅絕風險。

自然科學博物館今天發布新聞稿表示，自然科學博物館學術副館長黃文山從1997年起，率領生物學組博士林展蔚、廖鎮磐、台灣大學助理教授周均珈，展開蘭嶼爬行類群集動態的長期監控，前後橫跨23年，揭示「氣候變遷與人為保育海龜之間的加成作用，如何衝擊蘭嶼陸域生態系的平衡穩定」，研究獲刊國際科學期刊Science Advances。

研究團隊指出，「海龜蛋」是蘭嶼陸域生物的重要食物來源之一。但因海岸侵蝕造成島嶼沙岸面積大量削減，海龜可產卵的沙灘大多不復存在。

黃文山說，氣候變遷影響，1990年中期起，小八代沙灘開始有外力介入，以人為方式保護海龜巢，完全排除蛇類掠食海龜蛋的機會；蘭嶼最大海龜產卵地「東清灣」自2001年後，也鮮少有海龜築巢的紀錄，以海龜蛋為主食的蛇類「赤背松柏根」被迫取食陸生「蜥蜴蛋」。

研究報告顯示，2001年後多種蜥蜴蛋被捕食的紀錄呈明顯高峰，赤背松柏根每年掠食約5000到1萬8000顆蛋，其中「梭德氏草蜥」被掠食的蛋數量最高，多達1萬7589顆。長尾真稜蜥、多稜真稜蜥、斯文豪氏攀蜥、股鱗蜓蜥的蛋也損耗極大，導致蘭嶼島上蜥蜴族群量急遽下降。

本就沒有海龜蛋供給的綠島和屏東爬行類群集，例如長尾真稜蜥、斯文豪氏攀蜥，牠們數量在20多年來非常穩定，印證「龜蛋的消失，是衝擊蘭嶼島上爬行群集結構改變的驅力」。

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赤背松柏根過去主要在海龜產卵的沙灘覓食，每年僅取食約120顆海龜蛋，佔海龜蛋龐大數量的極小部分，不會對海龜族群構成破壞性威脅。調查結果警示，現今島上多數爬行類生物族群數量急速下降，扮演掠食者的赤背松柏根和臭青公，未來都可能面臨滅絕的風險。

研究團隊分享，對「單一旗艦物種保育」的觀點，可能不足以維持整個生態系的平衡與穩定。評估蛇類的掠食行為、與海龜蛋和其他蜥蜴數量的動態關係後，讓蛇類掠食者適度取食海龜蛋，更有助蘭嶼整體生態的保育。（編輯：郭諭儒）1130205