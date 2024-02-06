賴清德錄製客語新年賀詞 龍年轉乾坤一氣呵成

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（中央社記者張雄風台北6日電）客家公共傳播基金會今天發布新聞稿表示，總統當選人、現任副總統賴清德於1月31日以標準客語海陸腔協助錄製新年賀詞，如「龍年轉乾坤、金龍臨門戶」等以客語難發音的詞彙也一氣呵成。

客傳會表示，「2024年新春－副總統客語賀詞」錄製當天，賴清德僅順了一遍稿便挑戰直接正式錄音，包含幾個較難發的客語音，像是「龍年轉乾坤、金龍臨門戶」等，都以標準海陸腔一氣呵成，讓一旁協助的客傳會董事長陳邦畛也感到驚訝。

賴清德用客語海陸腔祝福全國客家鄉親：「金龍臨門戶，龍年轉乾坤，大家好，我是副總統賴清德，祝福全國鄉親，龍舞春風，新年快樂。」

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陳邦畛表示，客傳會於2019年成立至今即將邁入第5年，客傳會所屬「講客號」每年皆積極深入全國70客庄，透過結合傳統全國性講客廣播電台、數位匯流5G技術等，一舉奪下第56屆廣播金鐘獎「創新研發應用獎」殊榮，現在已是全國客家鄉親最喜愛的吉祥物。

陳邦畛說，接下來新的一年，講客號將繼續帶著大家的祝福，深入全台客庄，透過數位化無線網絡，向世界傳遞台灣客家影像、聲音的美好。（編輯：張雅淨）1130206