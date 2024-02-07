職安署春安勞檢營造業 宣示加強落實墜落預防

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）為避免歲末年終因趕工而發生災害，勞動部職安署署長鄒子廉今天率員前往桃園地區重大公共工程實施春安檢查，宣示今年為「營造業墜落打擊年」，將加強督促事業落實墜落預防。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞指出，去年營造業減災工作在各界共同努力下，工作場所重大職災死亡人數雖較民國111年減少約10％，但墜落災害死亡仍占整體營造業近70％。

職安署表示，為避免歲末年終因趕工而發生災害，鄒子廉今天也率勞動檢查員前往桃園地區重大公共工程實施春安檢查，並強調已經113年設定為「營造業墜落打擊年」，將加強督促營造事業單位落實墜落預防工作。

職安署說，為了以有限檢查人力、提升營造業減災效能，已要求各勞動檢查機構依「營造業墜落打擊年」減災措施，針對營造工地易發生墜落災害項目，採取提升檢查、裁罰及停工強度等強力打擊措施。

職安署說，今天聯合檢查除了對工地全面檢查外，也特別針對容易發生墜落災害項目逐一檢視，並要求業者持續強化墜落預防措施及落實安全作業標準管制。

職安署說，今天雖未發現勞工有立即危害的停工違反事項，但仍有部分通道護蓋、防止物體飛落設施及高壓容器危害標示等缺失事項，已請受檢單位現場立即改善完成。（編輯：陳清芳）1130207