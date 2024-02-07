赴中旅遊團即起停招 旅遊業配合協助改團

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（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署今天宣布即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，旅遊業者指出，由於在農曆年前1天宣布，影響人數很難估計，但年後將會協助報名6月後旅客挪團。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃於今年春節後恢復台灣旅客赴陸團體旅遊，但因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。

鳳凰旅遊總經理卞傑民向媒體表示，以鳳凰旅遊來說，3月份赴中旅遊至少有500到600人次，4月跟5月也有超過300人次，6月份則是零星報名。

卞傑民指出，3月到5月雖然可以出發，但臨時喊卡也是蠻奇怪的政策，因為產品銷售跟飯店安排都已經在執行，對於業者來說是造成困擾，一個自由市場不應該有這樣的限制。

卞傑民表示，不能組團的部分，鳳凰旅遊這邊會退回全額費用，3到5月的團體仍會如期出團。

雄獅旅遊和可樂旅遊都表示，配合主管機關政策，即日起暫停銷售大陸團體旅遊商品，唯報名3月1日至5月31日出發且已成團的團體行程將如期成行；至於報名6月1日後出發之旅客，後續由專人協助挪團、改期等事宜，其他相關規定依照定型化契約辦理。

可樂旅遊表示，目前6月後已有12團、約300人左右，後續將協助挪團、改期或取消等。（編輯：吳協昌）1130207