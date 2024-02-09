2023年台彩24注億元頭獎 南部3縣市囊括逾4成

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（中央社記者張璦台北9日電）財神爺最眷顧全台哪一個縣市，根據台彩統計，2023年電腦型彩券共開出24注新台幣億元頭獎，分別落在11個縣市，其中高雄市開出5注最多、台南市4注居次，若加計屏東縣開出1注，南部地區全年開出多達10注、占逾4成。

根據台灣彩券公司統計，2023年電腦型彩券共開出448注頭獎，依遊戲別而言，以今彩539開出411注最多，頭獎保證1億元的大樂透全年合計開出26注頭獎，威力彩全年則合計開出7注頭獎，雙贏彩遊戲全年開出4注頭獎。

以最受矚目的億元頭獎來說，台彩表示，2023年億元頭獎中獎注數達24注、為近5年次高，包含大樂透17注、威力彩7注，合計抱走超過78億元獎金。

從開出地點來看，台彩指出，2023年的24注億元頭獎分別落在11個縣市，以高雄市開出5注，包含3注大樂透、2注威力彩最多；台南市以開出4注居次，包含3注大樂透、1注威力彩。

台中市和桃園市則各以3注並列第3名；新北市、嘉義縣均有2注並列第4；台北市、屏東縣、雲林縣、苗栗縣、台東縣則均開出1注。

值得注意的是，除高雄市、台南市外，屏東縣也開出1注，台彩表示，合計南部地區全年開出注數多達10注、占全台億元頭獎總注數的逾4成；10注合計中獎獎金逾34.5億元、占全台億元頭獎總獎金約44%。

不少彩迷好奇彩券怎麼買「比較會中」，台彩也公開2023年24注億元頭獎買法，以選號方式而言，超過9成、共22注的中獎人是以「電腦選號」方式幸運抱回大獎；此外，24注中，有10張彩券僅投注1注大樂透或威力彩，就中了頭獎。

拉長時間線觀察，公益彩券第4屆發行期間、即2014年至2023年，共開出241注億元頭獎，平均每年產生24名億萬富翁。

10年間各縣市的億元頭獎中獎注數，以台中市42注穩居冠軍寶座，新北市則以38注居次，高雄市32注排第3，台北市22注居第4，台南市、桃園市分別以19注、18注居第5、6名。不過，嘉義市、金門縣均僅開出1注墊底。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130209