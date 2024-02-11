台糖五分車「尋蜜號」通車 漫遊百年蒜頭糖廠看國寶

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（中央社記者曾智怡台北11日電）走春來「嘉」，台糖蒜頭糖廠五分車去年10月已全線通車，民眾可從高鐵嘉義站轉乘藍皮復古列車「尋蜜號」，來一趟「最快與最慢」的軌道之旅，並在故宮南院下車看國寶，再遊歷百年蒜頭糖廠長知識。

台糖蒜糖五分車延駛路段全線共長4.6公里，以蒜頭糖廠為中心分作「嘉義高鐵線」及「故宮南院線」，是全台第一條串連國家重要交通建設，以及核心文化場域的糖鐵，更是全台唯一一處提供有冷氣吹的五分車。截至去年底，有超過3.6萬人次體驗搭乘。

蒜頭糖廠興建於西元1906年，在二戰前每日甘蔗的壓榨量達3200公噸，在當時是全台第3大的糖廠。

台糖表示，現在雖然已沒在製糖，不過廠區完整保存超過1世紀的製糖設備，近年更透過嘉義縣政府「蒜頭糖廠歷史現場再造計畫」，於製糖工廠內搭設近1層樓高的透明玻璃廊道，導覽人員會帶領預約參觀的旅客走上廊道，一邊觀看腳下的巨大製糖設備，一邊解說善用資源循環的製糖流程。

此外，廠區還有保留完整的百年車站古蹟，以及電視劇「天之蕉子」、「一把青」等拍攝場景的日式木造宿舍區，豐富的文化景觀有待旅客前來訪踏。

台糖推薦安排「全線搭乘」一日遊，才能完整體驗蒜糖五分車的魅力，並遊歷蒜頭糖廠及故宮南院。

台糖補充，蒜糖五分車平日採整點預約制，假日共計有18班次往返3站。從糖廠搭五分車至高鐵站單程約30分鐘，糖廠至故宮南院約15分鐘，有獨立販售各線車票，亦有提供雙線皆可搭乘的暢遊券，方便旅客彈性安排行程。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130211

百年蒜頭糖廠雖已沒在製糖，但廠區完整保存超過1世紀的製糖設備，近年搭設近1層樓高的透明玻璃廊道，民眾可預約參觀，並由導覽人員解說善用資源循環的製糖流程。中央社記者曾智怡攝 113年2月11日