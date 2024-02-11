科教館鼓勵親子走春 「祥龍九式」解謎玩科學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）位於台北市兒童新樂園旁邊的國立台灣科學教育館，迎接春節走春人潮，鼓勵親子一同參與「祥龍九式」闖關活動，在展場中解開各道科學謎題，就能獲得賀歲小禮物。

科教館在春節期間，包括常設展在內及多檔特展都不休息，每天上午9時到下午6時歡迎民眾參觀。最新開幕的「小黑盒」沉浸式劇場受到矚目，具有9台牆面投影與9台地面投影，組成L型大型沉浸式投影空間，親子可一同感受科技互動的樂趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呼應今年是龍年，科技館規劃一系列以龍為主題的特別活動，例如讓親子一同挑戰路上賽龍舟、搶龍旗，參加者必須全身動起來，並透過團隊合作才能完成每道考驗。另外，也有多場科學表演節目，包括科學秀、科學劇等，讓民眾體驗科學的奇幻魅力。

DIY課程不可少，科教館在春節期間，每天都有「整點科學-龍攏來」及展場小桌子活動，民眾可以體驗龍年布袋印刷樂趣。也有多場與龍有關聯的工作坊，名額有限要趁早報名。（編輯：管中維）1130211