春節走春到科工館 認識台灣電信發展史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）春節假期親子出遊，國立科學工藝博物館是走春的好去處，「電信@台灣」常設展展出900多件電信文物，可以實際操作電報，打出摩斯密碼訊號，也可一探最新的5G行動導覽系統。

教育部今天發布新聞稿，科工館與中華電信合作的「電信@台灣」常設展，以實體文物結合多媒體影音、互動式遊戲，讓民眾一起遨遊電信科技的過去、現在與未來，相當適合親子在春節期間，來一場寓教於樂的出遊行程。

展區中設有古往今來許多有趣的電信裝置，有些還可實際操作，例如用電報打出SOS的摩斯密碼求救訊號；或是用「步進式交換機」撥通現場2支電話；「良心電話」則是最早在警亭口試辦的公用電話，每次打完要將五角投入下方的灰黑色錢箱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展場也介紹台灣電信產業的發展趨勢，民眾可以運用5G手機傳輸訊號，導入AR（擴增實境）、動畫場景，闖關解任務，還有深淺兩種版本可供選擇，大人、小孩都能玩。

科工館受益於高雄捷運環狀輕軌於今年1月「成圓」，高雄各地民眾前往更為方便。大年初二到初五購買常設展示廳或3D大銀幕電影門票，每張票可抽一次福袋（每天限量1000份）；初五（14日）是情人節，在大廳可報名騎乘高雄不同世代的Citybike（公共自行車），挑戰「情字這條路」的默契，相關資訊可參考科工館網站。（編輯：謝雅竹）1130213