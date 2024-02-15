高鐵假期推玩馬祖 3月底前有機會賞藍眼淚

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）今天是春節假期後第1個上班日，台灣高鐵公司推出結合陸海空的高鐵假期，特別推薦「玩轉馬祖」遊程，3月底前有機會欣賞到被選為世界15大奇景之一的藍眼淚。

台灣高鐵發布新聞稿，高鐵假期結合陸空交通運具，推出全新遊程「玩轉馬祖卡蹓趣」，即日起至3月30日，開放旅客報名搶購。

「玩轉馬祖卡蹓趣」產品內容，包括高鐵來回車票加立榮航空機票（松山-南竿）及南竿或北竿民宿住宿，活動更加碼前100名報名的旅客，指定日期提供2天1夜升等3天2夜的超值優惠，2人即可成行（限左營出發），讓旅客可以搭乘高鐵列車快速抵達台北，再轉乘立榮航班輕鬆抵達馬祖。

台灣高鐵以左營出發、選擇南竿馬港驛站住宿為例，2人成行每人只要新台幣6299元起，不僅全程包辦所需要的陸空交通、離島住宿，省時間更省荷包，讓旅客輕鬆深度體驗馬祖風情。

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台灣高鐵說，「卡蹓」是在地方言「來玩」的意思，也是馬祖人展現熱情好客一面時，最常掛在嘴邊的歡迎語。

「玩轉馬祖卡蹓趣」，可愜意漫步在有台版小希臘之稱的馬祖芹壁村石頭城，體驗台灣保存最完整的傳統閩東建築群特色，更有機會在3月的初春之際，搶先一睹被CNN選為世界15大奇景之一的「藍眼淚」奇景，親眼見證藍光幻化美景，讓人彷彿置身在銀河星空中。（編輯：陳政偉）1130215