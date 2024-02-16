原住民族語測驗 15歲考生通過高級創最年輕紀錄

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）112年度第2次原住民族語言能力認證「中高級、高級」測驗今天發布，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）表示，30歲以下通過高級測驗達17人，包含1名15歲考生，創下最年輕紀錄。

原民會發布新聞指出，112年度第2次原住民族語言能力認證「中高級、高級」測驗今天放榜，通過高級測驗考生為73人、通過中高級測驗計有252人。

夷將．拔路兒並說，這次通過高級認證測驗的人中，30歲以下高達17人，其中泰雅族林姓考生僅15歲，創下通過高級認證測驗最年輕紀錄。

他並說，林姓考生在13歲時就通過中高級認證測驗，能屢屢通過測驗，跟林姓考生在家裡、部落能與父母及長輩們用母語對話有關，因此提升族語能力，現在再通過高級認證測驗，顯見具備使用族語的環境，能提升年輕族群學習族語的熱忱。

夷將．拔路兒也發現，這次中高級、高級認證測驗的通過率分別為10.54%、14.84%，不僅比前2年高，近幾年來參與族語認證測驗的考生年齡明顯年輕化，證實推行族語政策逐步發酵，吸引不同年齡層參與。

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原民會補充，測驗成績通知單2月16日寄發，合格證書預計3月25日陸續寄送。對測驗成績有疑問者，可填妥成績單背面「複查申請表」郵寄申請 ，記得在3月1日前用掛號方式郵寄至「10699台北師大郵局第13號信箱」，註明「國立台灣師範大學進修推廣學院 收」。

相關資訊可上網「原住民族語言能力認證網」查詢，考生服務專線電話為（02）7749-3664。（編輯：陳政偉）1130216