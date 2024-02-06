教部補助45校原民學習場域 國小校園有傳統家屋

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部推動「營造原住民族文化學習場域計畫」，到112年度已補助45校，其中台東縣土坂vusam文化實驗小學（土坂國小）直接在校園內，使用在地自然建材和傳統工法，復刻出排灣族傳統家屋。

教育部今天發布新聞稿，土坂國小為了打造排灣族的全人教育，校內設置了傳統穀倉、灶台、曬穀場等設施，後來更申請教育部補助，打造東部排灣族傳統家屋。

土坂國小校長顏正一表示，家屋是排灣族民族文化的核心，含括各領域知識內涵。校方諮詢部落耆老、探究部落史料，確保家屋規模及形式正確，盡可能地使用在地自然建材、傳統建築工會，復刻原住民族祖先們的智慧。

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家屋落成後也不只是擺設，土坂國小結合校內民族課程，運用家屋作為環境生態保育、傳統信仰與祭儀、族群關係與部落歷史、社會組織等相關領域課程的學習場域。也接待學校及學術單位參訪，包括台東大學、日本愛媛大學師生，都曾到校交流。

教育部表示，「營造原住民族文化學習場域計畫」讓從課程安排到空間整理規劃，學校須與部落達成共識，規劃專屬的文化學習場域，讓學生不再只是透過圖片認識部落傳統建築，而是實際參與建造過程及落成儀式，將所見所學深植心中，激發學習動機與自我文化認同。（編輯：陳清芳）1130206