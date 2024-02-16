青民協推動中學生心理健康假 1天逾3千人連署

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（中央社記者陳至中台北16日電）目前已有43所大專推動學生「心理健康假」，讓學生有喘息與調適的機會。台灣青年民主協會發起連署，期盼國高中也推動心理健康假，短短1天獲得超過3000國高中生連署。

近年學生因課業或其他壓力自傷、自殺的情形屢見不鮮，在學權團體的推動下，包括台灣大學、成功大學、台灣師範大學等校紛紛設立「心理健康假」，每學期可請3到5天不等，許多學校甚至無須檢附證明，只要學生因心理不適或精神狀況不佳，導致上課困難，都可請假。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，去年7月的問卷調查發現，9成學生認為心理假有幫助，提供了一段喘息和調適的時間，有助於減輕情緒負擔、消化和排解壓力。

根據青民協統計，目前已有43所大專設有心理假，學生團體期盼向下延伸到國高中。由青民協發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短1天就有3176名高中生參與，期盼讓處於升學壓力的國、高中生，也能獲得喘息的空間。

部分教師和家長擔心心理健康假被濫用，青民協認為，從大專實施的情形來看，只要設定天數上限，就能有效防止學生請假過多的問題。

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「所有人都會有脆弱的時候。」青民協認為，心理假能讓學生在無止盡的追逐中，至少有一個稍事喘息的時刻，也能發揮「社會溝通」的功能，讓社會一同討論身心疾病污名化、升學主義的教育體制、快速不允許落後的社會文化氛圍等議題。（編輯：陳清芳）1130216

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