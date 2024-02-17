台23線北源村至德高路段 20日起實施交管

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台23線台東縣東河鄉北源村分水嶺至德高路段，因路面修復，從2月20日至4月19日實施交通管制，公路局呼籲用路人注意。

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公路局南區養護工程分局台東工務段長潘祥斌今天表示，台23線（東富公路或富東公路）16K+834至29K處，為東河鄉北源村分水嶺至德高老路段，為提升行車舒適度及服務品質，辦理路面修復工程，預計自2月20日起至4月19日止進行路面刨鋪及標線繪設等施工。

因受限路幅寬度僅5至6公尺及機具作業所需，施工期間工區路段將實施交通管制，配合施工作業之移動特性，視工區內可通行寬度，由交管人員適時、地機動放行，請用路人行經該路段時遵從標誌及現場交管人員指揮，耐心等候小心慢行，並多利用公路局省道即時路況系統 （https://168.thb.gov.tw）或公路省道即時路況「幸福公路APP」查詢路況，並隨時收聽廣播訊息。（編輯：黃世雅）1130217