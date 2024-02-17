馬祖高中廚工不足惹議 校方改師生供餐模式因應

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（中央社記者黃旭昇、陳至中連江縣17日電）連江縣馬祖高中廚工短缺，校方一度公告非住宿生不供餐食等。民進黨連江縣黨部今天指出，對此在地國民黨立委陳雪生、縣府責無旁貸。校方表示，改維持中午全校用餐等方案因應。

馬祖高中指出，學校現有260名學生，廚房編制5人，其中2名正式人員、3名臨時人員。由於人員異動，從去年開始廚房人力就逐漸減少，目前只有2人在廚房工作，校方公告22次徵人，但還是招不到人。

因廚房人力不足，馬祖高中表示，讓學校伙食面臨斷炊狀況。學校已取消住宿生早餐搭伙，並一度公告這學期不提供餐食給非住宿生。

民進黨連江縣黨部執行長李哲宇在臉書（Facebook）發文指出，馬祖高中為國立學校，雖是來自中央政府的預算，但學校供餐出現問題，在地立委陳雪生、縣政府責無旁貸。縣黨部已透過管道向教育部國教署反映，要求中央須進行積極關切及輔導。

對此，陳雪生在臉書發文表示，今日邀教育部國教署至立法院說明馬祖高中廚房人力短缺問題，要求應提高偏鄉廚工補助經費，並朝全年全時聘用，穩定人事，保障全體師生用餐權益。

連江縣府教育處長王禮民今天接受媒體電訪指出，縣內國中小學的廚工，縣府招聘是採取年薪制度，不扣除寒暑假期的月薪，這可供馬祖高中參考。

教育部今晚以文字回應中央社記者表示，依據「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，可補助國立學校自設廚房午餐廚務臨時人員，馬祖高中屬偏遠學校，可依上開規定向教育部申請補助，以穩定供餐。

馬祖高中指出，目前已調整師生供餐模式，中午仍維持全校供餐，但離島住宿生的晚餐伙食，暫時以外購便當替代開伙，評估要等廚房人力到齊，才有辦法開放搭伙晚餐。

馬祖高中校長陳天賜表示，須補足廚工人力才能有效解決問題，除持續向教育部爭取離島補助，校方也評估調漲合理餐費，以及提高廚工福利包括加薪、獎金等，增加招募誘因及增加人員留任意願，現階段只能以上述方案應急處理。

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無黨籍連江縣議員曹以標下午接受中央社記者電訪指出，馬祖高中廚工短缺問題已持續2、3年，一直沒有解決。春節前接獲對此不滿的鄉親陳情，他16日與校長協商，將向教育部爭取離島額外補助，藉以增加招聘廚工誘因。

曹以標表示，他今天前往學校關心，發現校門擠爆外賣的人車，相當誇張。下午緊急與社區代表、寺廟主委、餐廳老闆等協商，若校方同意支援，社區等資源將短期進入學校中央餐廚協助。不過，校方已緊急研擬因應措施。（編輯：戴光育）1130217