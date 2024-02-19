勞動部推動壯世代就業 就服機構助擬職涯履歷

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（中央社記者張雄風台北19日電）為迎接壯世代浪潮，勞動部推動「55Plus壯世代就業促進措施」，於各縣市就服機構中設置銀髮就業服務專區，協助盤點、擬訂個人「職涯履歷」，協助壯世代重返職場。

勞動部「中高齡者及高齡者就業促進法」於109年12月正式上路。

勞動部在此專法架構下推動「55Plus壯世代就業促進措施」，凡年滿55歲以上及45歲以上依法退休者，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業再就業，受僱滿90天發給獎勵新台幣3萬元、最多發給2次共6萬元。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿表示，以北分署玉里就業中心為例，已設置銀髮就業服務專區，提供55歲以上民眾從「先盤點、助培力、再續航」優化加值個人的「職涯履歷」，協助壯世代重返職場。

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北分署說明，透過「經驗盤點」協助民眾重新檢視工作經驗、專長等展現自我價值與求職優勢，提供「職能優化」強化專業技能，再加上就業獎勵，同時媒合職缺安排雇主面試等。

北分署舉例，有因定期契約期滿被迫退出職場的壯世代，經盤點職涯優勢，擬定個人「職涯履歷」後，不到1個月就順利返回職場就業；此外銀髮服務專區還準備了放大鏡、老花眼鏡等工具，提供協助。（編輯：陳政偉）1130219