育師培大學領域教學研究人才 教育部補助360萬

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（中央社記者許秩維台北19日電）為厚植師培大學領域教材教法的教學實務與研究人才，教育部啟動臨床教學實踐研究計畫和學術論文獎勵，共12校、27件申請案通過審查，總計補助新台幣360萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵師資培育大學推動各領域教材教法教學實務與研究人才培育，教育部啟動師培大學領域教材教法人才培育計畫的轉型，包含「領域教材教法臨床教學實踐研究計畫」及「領域教材教法研究學術論文獎勵」2類子計畫。

112年徵件共有20所師資培育的大學教師與博士生投件，2類子計畫共72件申請案，經教育部邀集專家學者組成審查小組，依領域進行初、複審後，審查通過27件，通過率約4成，共12校、27名教師或博士生獲得肯定。

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教育部提到，「領域教材教法臨床教學實踐研究計畫」通過18件，補助經費最高新台幣20萬元；「領域教材教法研究學術論文獎勵」通過9件，獎勵最高5萬元，2類子計畫共計補助約360萬元。

教育部表示，後續將邀請獲補助教師參與座談會、工作坊等活動進行分享，並鼓勵與高中以下教師協同合作，推動中小學臨床教學實踐研究；也鼓勵臨床教學實踐研究的師培教授指導博士生或與現場教師合作發表教材教法研究論文，強化領域教材教法的理論與實務。（編輯：陳政偉）1130219