教部補助13所高中 設跨校教師社群推數位學習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）為持續推動高中數位教學，教育部112年補助13所高中作為區域重點學校，帶領鄰近學校，辦理跨校數位學習教師社群，搭配「4學模式」，提升學生學習成效。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署補助區域重點學校，辦理跨校數位學習教師社群，以協同探究的方式精進教師數位素養，促進校際合作，鼓勵教師搭配「學生自學」、「組內共學」、「教師導學」、「組間互學」等4學模式，依學生學習狀況適時給予指導。

以斗六高中為例，串聯雲林、嘉義區域的6所國立學校，建立跨校數位學習教師社群，以英文科為主題，運用教育部推動中小學數位學習精進方案核配的平板及學習平台，整合校內既有的數位前導計畫、英語科全英教學等計畫資源，進行英文科教師跨校社群共備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

斗六高中教務主任董季樺表示，參與教師彼此分享數位教學經驗，結合Google Space和學習吧等資源，節錄課文並提供學生口說練習使用，並透過平台功能即時反饋、紀錄與追蹤，增添學生語言學習的趣味和成就感。

為強化南投區域學校推動數位教學，南投高中則辦理跨校工作坊，包括生成式AI教學應用、數位平台自主學習、數位學習資源與教學應用等，藉由雲端平台進行討論和成果分享，實踐數位教學的「4學模式」，讓參與教師透過實務操作，熟悉將數位工具導入課堂教學。（編輯：陳政偉）1130219