屏東鹽埔1土雞場染禽流感 撲殺逾2.1萬隻

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）防檢署今天表示，新增屏東縣鹽埔鄉1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已撲殺2萬1593隻黑羽土雞；近日西半部溫差大，下週有強烈冷氣團發生機率，呼籲業者做好防範措施。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，接獲農業部獸醫研究所通知，屏東縣鹽埔鄉1主動通報的土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，屏東縣動物防疫所已撲殺銷毀7週及9週齡黑羽土雞共2萬1593隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

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防檢署統計，民國113年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例累計10例，包含陸禽6場、鴨2場及鵝2場。

防檢署提醒禽場業者，今、明2天西半部日夜溫差大，下週一晚及週二清晨可能有強烈大陸冷氣團來襲，務必提早落實禽場各項防範措施，例如適時開啟禽舍保溫及通風設備，以降低家禽緊迫；同時持續落實消毒各種設備的生物安全措施，管制人員、車輛進出，以防疫情發生、傳播。（編輯：李亨山）1130219