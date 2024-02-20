客委會攜手6大通路 以客語推廣永續觀念

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（中央社記者張雄風台北20日電）客委會今天與全台6大通路及公司，如台鐵、全聯、家樂福等合作，用客語推廣永續觀念，將會在店內播放客語「亻厓愛」（我愛、我要之意）口號，提醒不要塑膠袋或要動物友善商品等。

客家委員會今天舉行「愛地球當浪漫」通路合作記者會，由客委會副主任委員周江杰攜手全台6大通路及公司，包含全聯福利中心、茶湯會、OK超商、台鐵公司、新光三越和家樂福進行宣示，期望結合客家語言文化與ESG的概念，「用客語推廣永續」，邀請大家一起愛地球。

周江杰表示，明天就是世界母語日，客委會今年與民間合作，推動「客語聲望」與「族群主流化」的具體作法，希望鄉親在日常生活中，就能有聽到客語的機會。

客委會發布新聞稿表示，在客語中「愛（發音）就是要，不愛就是不要」；此次參與「愛地球當浪漫」的6大通路在宣示行動中，以客語「亻厓愛（我愛、我要之意）、亻厓無愛（我不愛、我不要之意）」為開頭，發表各自永續行動口號。

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這次活動邀請全台民眾支持動物友善行動、選擇無添加非必要成份商品避免危害環境、搭乘大眾運輸降低碳排放量、用載具取代紙本發票，並自備環保袋、環保杯等，提醒民眾在日常生活中落實對地球表達浪漫的永續行動。

客委會表示，持續透過不同的社會議題吸引民眾關注客家文化，自明天起，民眾可於全台6大通路捕捉「亻厓愛」口號，如店內播音或結帳櫃檯等。（編輯：李亨山）1130220