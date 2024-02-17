竹縣湖口行春宴 周江杰挑擔踩街推廣客家盛典

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣17日電）新竹縣湖口鄉傳承百年的「行春宴」食福遶庄文化祭活動今天在湖口三元宮等地舉行，客委會副主委周江杰到場與民眾一同挑擔踩街，推廣當地客家盛典。

周江杰上午到場，並與鄉親一起挑擔踩街。他致詞時表示，當地信仰中心三元宮從1918年落成後，每年由湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺與羊喜窩等5村6庄輪流舉辦「行春宴」，成為湖口鄉的特殊傳統習俗。

他指出，今天活動邀請許多表演團隊到場同樂，客委會期待未來能邀請更多在地藝文人士、團隊參與，讓更多民眾認識與體驗專屬湖口的地方客家盛典。

湖口鄉長吳淑君致詞表示，「行春宴」藉由遶境傳遞「度眾生、護平安」精神，祈求庄內風調雨順、居民平安健康，中午由輪值庄頭的爐主及家戶提供遊庄行伍飲食，舊稱「食福」，也是「行春宴」的由來。

她指出，今年活動由湖口村輪值作東，集合全鄉各村、社區特色辦理創意踩街，並推出多道客家美食，例如豬腳、米粉、酸菜湯、麻糬等款待民眾。

除了踩街與食福，吳淑君表示，活動也邀請許多客家歌手、藝文表演團體到場演出，讓整場活動更加熱鬧有看頭，活動在晚上6時圓滿結束。（編輯：戴光育）1130217