觀光署台鐵合推燈會便當 雙熊聯名「鰻。好吃」

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）2024年台灣燈會在台南，交通部觀光署除與台鐵公司合作主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，今天宣布再推燈會限定、雙熊聯名便當「鰻。好吃」，明天先在台北車站試賣200份。

觀光署發布新聞稿，「鰻。好吃」便當，明天先在台北車站試賣200份，並於3月1日至10日燈會期間，每天於台鐵台南、高鐵台南、左營站，午間限定販售100份，每份售價新台幣199元，每日午間限量100個。

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「2024台灣燈會」於2月24日至3月10日，在台南高鐵站周邊及安平地區舉行，觀光署致力將台灣的美好分享給各地旅人，積極推廣在地特色，這次由台灣觀光大使「喔熊」及「嗨熊」雙熊聯名「鰻。好吃」便當。

觀光署指出，「鰻。好吃」便當由台鐵主廚嚴選南台灣在地新鮮蔬食，以枸杞、鮮香菇絲燴炒當季娃娃菜，口感清甜爽口，再融入高雄山產炒龍鬚菜，並特選輸日等級鰻魚，佐以蒲燒醬汁包覆米粒完美結合，口感層次豐富，副菜佐以屏東東港在地特色食材櫻花蝦，搭配秘製洛神醃蘿蔔，酸甜滋味解膩開胃，粉嫩的顏色促進食慾，色香味俱全。（編輯：李亨山）1130221