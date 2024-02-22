外交特考減考1科 四等考試提高應考資格英檢成績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北22日電）考試院會今天通過，民國113年起外交特考各等別應試科目數，均減列1科，降低應考人應試負擔；另四等考試外交行政人員各類科組減考普通科目「英文」，並相應調整應考資格的英檢測驗成績。

考試院透過新聞稿表示，院會今天通過修正「公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則」第8條及第3條附表一、附表二、附表三，113年起這項考試各等別應試科目數，均減列1科，並調整部分應試科目內涵、成績計算，以及四等考試應考資格規定。

考試院說，為符合外交部實際用人需求，使應試科目與時俱進，契合外交人員核心專業職能及涉外業務需要，並兼顧降低應考人應試負擔，113年起這項考試三等考試外交領事人員各類科組，均減考1科應試科目。

考試院指出，包括各語組都減列「國際傳播」1科、國際法組減列「國際私法、條約法與條約締結法」1科，並調整部分應試科目內涵，將各語組應試科目「國際法（含國際公法與國際私法）」修正為「國際公法」，國際法組應試科目「國際公法」修正為「國際公法（含條約法）」；另配合調整各科目占分比重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院表示，參照公務人員考試減列應試科目的趨勢，四等考試外交行政人員各類科組，則減考普通科目「英文」，並相應調整應考資格的英語檢定測驗成績，從歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）A2提高到B1，以符合外交實務工作須具備聽、說、讀、寫的全方位英文能力。

考試院說，今年度外交特考試預計在9月7日舉行，並從5月28日到6月6日報名，請有志報考民眾儘早準備因應。（編輯：蘇志宗）1130222