更多編輯台推薦新聞：
英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏
國際

英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中油啟動平穩機制 下週汽油估降3角、柴油不調整

2024/2/23 11:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）中國大幅調降5年期貸款市場報價利率，加上中東地緣政治情勢仍趨緊繃，國際油價應聲上漲。中油啟動油價平穩機制，預估26日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.3元，柴油則不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升為26.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據中油浮動油價公式，累算至2月22日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.27美元，較上週82.86美元上漲0.41美元；新台幣兌美元匯率為31.483元，較上週31.395元貶值0.088元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.9元，柴油每公升調漲3.3元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估26日凌晨零時起，汽油預估每公升調降新台幣0.3元，柴油則不調整。（編輯：楊蘭軒）1130223

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62