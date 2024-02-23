中油啟動平穩機制 下週汽油估降3角、柴油不調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）中國大幅調降5年期貸款市場報價利率，加上中東地緣政治情勢仍趨緊繃，國際油價應聲上漲。中油啟動油價平穩機制，預估26日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.3元，柴油則不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升為26.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中油浮動油價公式，累算至2月22日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.27美元，較上週82.86美元上漲0.41美元；新台幣兌美元匯率為31.483元，較上週31.395元貶值0.088元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.9元，柴油每公升調漲3.3元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估26日凌晨零時起，汽油預估每公升調降新台幣0.3元，柴油則不調整。（編輯：楊蘭軒）1130223