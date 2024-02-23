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高雄2國小赴日 透過音樂與表演文化交流

2024/2/23 17:57（2/23 18:06 更新）
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高雄市鳳山區新甲國小、田寮區新興國小師生近日組團前往日本展開國際交流之旅，與千葉市睦澤小學以音樂、舞蹈、表演互動交流，學生也參與當地體育、美工等特色課程。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月23日
高雄市鳳山區新甲國小、田寮區新興國小師生近日組團前往日本展開國際交流之旅，與千葉市睦澤小學以音樂、舞蹈、表演互動交流，學生也參與當地體育、美工等特色課程。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市鳳山區新甲國小、田寮區新興國小師生近期赴日國際交流之旅，與千葉市睦澤小學以音樂、舞蹈、表演互動，參與當地體育、美工等特色課程，師生直呼大開眼界非常有趣。

這場跨國交流於18日至22日展開，新甲國小以英語讀劇表演展現台灣學子英語實力；新興國小則以吹口風琴展現台灣音樂風采；睦澤小學跳舞、太鼓表演熱烈歡迎，展現日本豐富藝術文化。

高雄市教育局新聞稿指出，學生們不僅參與各種具有當地特色課程，還共同體驗體育課、美工課，一起品嚐營養豐富午餐。這樣的互動讓師生們在融入對方文化同時，彼此學習、開拓視野，激發對多元文化好奇心。

新甲國小校長薛瑞君說，這次國際交流是一個難得機會，學生透過實際參與日本小學課程，深刻體會不同國家學習獨特之處。這樣的經驗有助學生拓展國際視野，培養跨文化交流能力，必然對未來學習和生活有積極影響。

新興國小校長楊麗美說，這次交流對新興孩子來說是可貴經驗，過程中感謝相關單位支持、贊助，讓孩子成功完成此旅程。

新甲國小6年級學生侯云晴分享說，為了這一次國際交流準備了很久，學校為大家上了一學期日語、禮儀課程，讓交流時更加順利。整個交流過程充滿趣味和新奇，是小學中難忘且寶貴經驗。

新興國小6年級學生林閎洋說，這次交流學到很多，不僅是在表演上的提升，也學到很多新知識，還交到朋友，對不同文化也有更多了解。（編輯：孫承武）1130223

#高雄市教育局
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