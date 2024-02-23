新北提升校園安全 籌5000萬改善硬體設備

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北某中學校園命案後，各界重視校園安全。教育局今天表示，籌措新台幣5000萬元提升校園安全設備，並強化校園、校外及社區的3層治安防護，讓學校與警察更緊密合作。

新北市某國中生，去年12月25日與同校持刀械的學生發生衝突，被害學生遭刺傷後送醫不治，校園安全問題引起重視與討論。

教育局今天與新北地方法院、市警局、社會局、衛生局、警局少年隊、市政府少年輔導委員會，於樹林高中開會，宣布將攜手司法，跨網路接住每個孩子，另也鏈結資源安頓每名學生，並強化校園安全。

副市長劉和然致詞表示，請各學校依教育部今年2月6日頒布的輔導管教辦法，於2月底前，在校務會議訂定各校輔導管教辦法，減輕教師的管教壓力。

他說，將評估每名非行少年的需求，結合行政、教育、司法、家庭與民間資源，輔導少年融入社區，逐步導正偏差行為，以順利返回學校。

新北地方法院主任少年保護官許日誠表示，學校針對觸法學生都會召開個案會議提供輔導資源。透過少年調查官、少年保護官司法體系與學校緊密合作，可共同約束、規範學生的行為。

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教育局表示，硬體面籌措5000萬元，加裝監視器、緊急求助鈴、電話，改善安全死角。軟體方面，強化校園、校外周邊、社區治安，共3層安全防護網，警察與學校也要更緊密互動。

樹林高中學務主任陳天宏說，教育部最近頒布的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，強化因應親職功能不彰的家長，若放任、忽略、不管教孩子，學校可主動求助社政機關，也多了層保護網。（編輯：方沛清）1130223