日月潭立式划槳玩家闖九蛙疊像水域賞蛙 最重罰5萬

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）有立式划槳玩家闖入九蛙疊像水域近距離「賞蛙」，日月潭國家風景區管理處今天指出，九蛙水域已超出公告水域遊憩活動範圍，遊客可罰1萬至5萬元，將加強水域遊憩稽查。

近期日月潭水位相對略低，今天蓄水率79.13%，潭區知名景點「九蛙疊像」全部露出，不料竟有立式划槳（SUP）遊客闖入非開放遊憩水域近距離「賞蛙」，甚至未依規定穿著救生衣，對此，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處派員加強水域遊憩活動稽查。

日月潭水庫偶有立式划槳玩家闖入「九蛙疊像」所在水域，過去也有玩家靠近邵族最高祖靈居處的拉魯島，日月潭國家風景區管理處今天回應媒體指出，接獲通報派員加強稽查，尤其「九蛙疊像」水域列為重點。

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日管處指出，月潭、朝霧、磐石、聖愛水域為公告遊憩活動範圍，「九蛙疊像」水域已超出公告容許水域範圍，呼籲遊客、業者遵守相關規定，若查獲超出活動範圍或未穿救生衣，可依發展觀光條例第60條處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，營利性質者處5萬元到20萬元。

根據南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會資訊，立式划槳源自夏威夷，是席捲全世界的水上運動，操作者站在衝浪板上划槳前進，在沒有風浪的平靜水面也能自得其樂，不分年齡、老少都適合，站在不穩定的衝浪板上取得平衡過程，也能達到運動效果。（編輯：陳仁華）1130226