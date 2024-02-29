印度大學生訪代表處 對留學台灣展現興趣

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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）師生30多人昨天拜會駐印度代表處，希望瞭解台灣以及台灣的教育資訊，印度學生對赴台留學、兩岸議題展現高度興趣。

金德爾全球大學27名學生由大學東北亞研究中心創辦人斯里帕娜（Sriparna Pathak）、中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi），以及在這所大學服務的台灣教育中心教師劉容秀、張竹芸陪同拜會代表處。

目前台灣教育部已在印度設立31所台灣教育中心，派遣台灣教師前往授課，其中一所就設在金德爾全球大學。

中華民國駐印度副代表陳牧民、秘書蔡人錞接待師生一行，陳牧民簡介台灣地理環境，並從水果、紡織品、玩具一直到半導體等產品出口，講述台灣的經濟發展歷程。

陳牧民告訴學生，「你們身上一定有一樣東西是台灣製造」。

學生們在問答環節熱烈提問，包括國際關係科系學生是否適合到台灣留學？台灣如何因應邦交國減少？以及台灣是否視美國為真正盟友等，陳牧民也以淺顯易懂的方式一一作答。

曾拿台灣獎學金赴台留學的駐印度代表處教育組雇員高莎詩（Sakshi Garg），也簡報台灣獎學金種類、申請辦法，以及分享自身留學台灣的經驗。

潘孟吉感謝代表處人員分享見解，豐富學生們的視野，並表示雙方希望未來可深化互動。

會後雙方繼續熱烈交談，許多學生表示希望到台灣觀光或深造，駐印度代表處也準備了珍珠奶茶以及台式糕餅供學生品嚐。（編輯：韋樞）1130229

印度金德爾全球大學師生30多人28日拜會駐印度代表處，駐印度副代表陳牧民（持麥克風者）簡介台灣地理環境以及經濟發展歷程。中央社記者林行健新德里攝 113年2月29日