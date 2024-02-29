台北榮總前副院長馬旭 接任彰化秀傳醫院院長

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（中央社記者鄭維真彰化縣29日電）台北榮民總醫院前副院長馬旭接任彰化秀傳醫院院長，他今天在交接典禮上表示，未來會引進更多醫護人才，朝醫學中心目標邁進，帶領彰化秀傳醫院更精進的發展與挑戰。

彰化秀傳醫院今天舉行院長交接典禮，由原任院長黃士維交接給馬旭。馬旭致詞時表示，秀傳醫療團隊一步一腳印在各地成立醫院，今年第9家位在路竹的高雄秀傳醫院將於第3季營運，讓服務社會、濟世救人的精神在各地落地生根，小地方也能擁有國際水準的大醫院，為廣大民眾帶來更貼心的醫療和服務。

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馬旭說，秀傳在醫療技術、知識及儀器設備持續精進，已建立良好基礎，面對疫情後社會及醫療環境的變遷，必須更加注重有效溝通及團隊合作，爭取鄉親更多支持與認同。

黃士維表示，秀傳第1個50年的發展是所有秀傳人汗水和愛心累積；下一個50年，相信馬旭能延續台灣21世紀的照護模式，以急重難症為核心，持續性推動社區及居家服務，善用科技建構智慧連動的網絡，達成健康促進以及預防勝於治療的目標，給中部民眾更完整、更用心的健康醫療照護體系。（編輯：謝雅竹）1130229