基隆港雙郵輪會 單日進出1.4萬名旅客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）郵輪「挪威寶石號」和「地中海榮耀號」今天分別靠泊基隆港東岸和西岸，單日進出港突破1萬4000名旅客。根據預報，基隆港下次雙輪會在3月9日，民眾可到場欣賞雙輪齊聚景致。

基隆港務分公司今天透過新聞稿表示，「挪威寶石號」今天抵達基隆港東岸旅客中心結束航程，2300名旅客離船改搭飛機返回原居住地，另有2300名來自世界各地的旅客聚集到基隆港登船，隔天造訪花蓮港後，接著北向前往日本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基隆港務分公司指出，靠泊於西岸旅客中心的「地中海榮耀號」今天搭載4700名旅客抵達基隆港後，將再度搭載4700名以台灣、日本籍為主的旅客，前往宮古、那霸、石垣，預計3月5日返回基隆港。

基隆港務分公司指出，根據預報，預計下次雙輪會在3月9日上午，郵輪「旅程號」和「地中海榮耀號」分別靠泊東岸和西岸，統計今年有高達25次2艘或2艘以上郵輪同日在港停靠，喜愛郵輪的民眾可抓準時機前來基隆港，體驗郵輪帶來的震撼感。（編輯：李錫璋）1130229