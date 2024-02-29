原民會發表2翻譯專書 促進了解台灣與南島連結

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）原民會今天發表「穿越當代與過去的傳統太平洋領袖」、「鳥行之徑：毛利及其玻里尼西亞祖先的壯闊航程」2本翻譯專書，透過漫遊太平洋地區人文地景，了解台灣與世界南島的連結。

原住民族委員會今天舉辦「浪游群島新書發表會」，發表上述2本翻譯專書，藉此讓台灣及華語世界的讀者更加認識太平洋地區的人群、島嶼、歷史與原住民族文化，並延續台灣與世界南島的連結。

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原民會並邀請馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（H.E. Ambassador Anjanette Kattil）與紐西蘭商工辦事處貿易發展中心處長魏緹娜（Tina Wilson）與談，分享馬紹爾群島的傳統領袖制度及毛利人祖先的航海文化。

原民會說明，為全面探究南島民族傳統史觀，讓民眾認識南島民族，凝聚原住民族意識並厚植文化認同，自2018年結合「新南向政策」，攜手文化部推動「南島文化選集翻譯計畫」，迄今出版6本重要著作，皆出自相關專業背景的譯者與審稿委員之手，未來將持續翻譯出版人文與歷史書籍，永續深耕南島文化。（編輯：李亨山）1130229