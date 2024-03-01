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一卡通攜手「放視大賞」 祭35萬元獎金找點子

2024/3/1 11:06
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）一卡通公司首次與「放視大賞」（Vision Get Wild）合作，參與創意設計節活動，舉辦總獎金高達35萬元設計競賽，期待為邁入10週年的一卡通演繹全新形象、激盪更多創意服務。

放視大賞為「數位發展部數位產業署」打造的創意設計節，今年將於5月30日至6月1日在高雄展覽館展出。iPASS一卡通首次參與「2024放視大賞」合作企業贊助獎，期待共同探索更具創造力、視覺衝擊力的設計作品。

一卡通今天透過新聞稿指出，本次競賽主題為「iPASS一卡通（儲值卡）、iPASS MONEY（電子支付）服務設計」，鼓勵參賽者構思嶄新服務體驗、優化現有服務方案或提出新服務等設計企劃概念，也可以重新開發產品原型等面向。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，放視大賞是國內最具指標的數位內容創意設計節，每年培育出許多優秀新銳設計師與作品，更是全台最大的數位內容產學合作平台，期待透過放視大賞的平台與創意，為一卡通延展豐富電子支付應用。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，一卡通邁入10週年更致力與各合作夥伴發展永續服務。活動希望勉勵發想者能盡量發揮與生活體驗相結合，或對焦當今熱門的ESG永續議題等，提出令人驚豔的設計。

活動已開放報名，即日起至4月18日中午12時，可至2024放視大賞官網線上報名。（編輯：郭諭儒）1130301

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