無薪假增347人 勞動部：整體實施狀況仍漸好轉

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）勞動部今天發布最新減班休息（無薪假）統計，家數增加20家、人數增加347人，主要是製造業的金屬機電工業中有個別經營因素使然，整體來說，實施狀況仍是逐漸好轉。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計357家，實施人數7793人，與上期公布實施家數計337家，實施人數7446人相比，這次家數增加20家，人數增加347人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，主因是製造業增加15家、308人，其中主要是金屬機電工業增加11家、306人，而資訊電子工業增加16人，化學工業略減，其實包含資訊電子工業、化學工業及民生工業在內，都沒有太大增減。

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王金蓉指出，金屬機電工業實施人數增加主因來自有1家規模100多人、做自行車零組件的業者，因為外銷訂單減少首次實施，其他都是小規模的事業單位。自行車零組件業者去年有幾家實施，之後就沒實施，這次實施的業者應是個別經營狀況使然。

王金蓉說，不論就整體或製造業來說，實施無薪假的狀況在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後是逐漸趨緩的，從去年8月高峰之後漸漸遞減，今年2月底對照1月底減少實施的人數是最明顯的。（編輯：管中維）1130301