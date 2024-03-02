操作機具不當釀災 要復工操作者須先參加講習

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）近期發生多件操作機械不當而釀災的重大事故，勞動部職安署近日訂定法規，要求這類因操作不當釀災的事故若停工，機械操作人必須先參與講習，否則不得復工，避免災害再發生。

勞動部職安署發新聞稿指出，重型機具操作不當而釀災，經過分析原因多是事業單位未落實職業安全衛生管理，導致機械操作人未依作業安全規定從事機具操作。

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職安署表示，因此若是發生重大災害或有立即發生危險之虞並經勞檢處以停工者，將要求事業單位應讓機械操作人接受3小時職業安全講習，以明確瞭解違反職安法令原因及必要的安全作業規定，強化其安全知能，才能依規定申請復工。

職安署指出，新要求的措施是為了督促事業單位確實改善管理缺失，以實施安全講習方式提供危害辨識、強化安全管理，並不是要代替雇主實施的法定教育訓練，且若違反職安法令，釀災責任仍為雇主，事業單位還是應就管理制度上檢討作業流程，加強必要的安全衛生教育訓練，並落實工作場所防災管理。（編輯：李亨山）1130302