汽柴油4日起各漲1角、2角 95無鉛每公升31元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）台灣中油今天表示，4日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格重回31元，創下近2個月新高。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，國際油價震盪微跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.66美元，新台幣兌美元匯率貶值0.079元，國內油價依公式計算跌幅為0.44%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收1.4元及2.6元。

中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.7元及2.9元；因此，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元及0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整1.7元及2.9元都由中油吸收，今年累計到1月底止，中油共吸收約9.97億元。（編輯：蘇志宗）1130303