更多編輯台推薦新聞：
圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
文化

「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

汽柴油4日起各漲1角、2角 95無鉛每公升31元

2024/3/3 12:30（3/3 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣中油3日表示，4日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.2元。（中央社檔案照片）
台灣中油3日表示，4日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.2元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）台灣中油今天表示，4日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1、0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格重回31元，創下近2個月新高。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，國際油價震盪微跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.66美元，新台幣兌美元匯率貶值0.079元，國內油價依公式計算跌幅為0.44%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元；不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收1.4元及2.6元。

中油指出，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.7元及2.9元；因此，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.1元及0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整1.7元及2.9元都由中油吸收，今年累計到1月底止，中油共吸收約9.97億元。（編輯：蘇志宗）1130303

#95無鉛
#中油
#油價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21