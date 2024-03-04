佳冬公所助圓夢 4日本人找到曾祖任教學校喜極而泣

（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）4名日籍旅客來台自由行，安排尋找已故曾祖父於屏東任教足跡，佳冬鄉公所於2日協助找到先人日治時期任教學校，4日本人喜極而泣，立即分享喜訊給在東京家人。

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佳冬鄉公所機要秘書張孟偉上週六接獲村民羅憲文通報，4名日人在佳冬庄徘徊似需協助，於是透過張孟偉找來1名翻譯。日人表示其曾祖父名飯塚七三，留下文件中「東港郡佳冬庄544」為當時任教住址；張孟偉推算飯塚七三若在世應已逾120歲，最可能任教處為佳冬鄉歷史最悠久的學校佳冬國小。

張孟偉說，剛好就讀過佳冬國小的羅憲文找出家中佳冬國小百周年紀念校刊，確認4名日人的曾祖父就是光復前第13任，也是光復前最後一任校長，順利完成追尋祖輩足跡的日人喜極而泣，並立即分享喜訊給在東京家人；羅憲文也將校刊贈送給日人，傳為台日交流佳話。（編輯：陳仁華）1130304