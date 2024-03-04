東京食品展13縣市參與 嘉義縣長率團與日總交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京4日專電）2024東京食品展台灣館明天開幕，有13個縣市政府踴躍參與。今天嘉義縣長翁章梁率團與日本台灣商會聯合總會（日總）在東京舉行交流會，期盼能擴大嘉義農產品在日本的行銷。

嘉義縣政府由縣長翁章梁組團訪日，準備參加明天登場的東京食品展。今天他與嘉義縣府團隊在位於東京新宿區台商經營的餐館「點水樓」與日總的成員進行流，希望藉由台商的經驗和協助，讓嘉義縣的農產品在日本更順利推廣。

翁章梁這次帶領9家嘉義業者參加東京食品展，期待能開拓日本市場。他在交流會上致詞時表示，嘉義縣為小農設一個品牌「嘉義優鮮」，由縣府把關，現在有178業者、520產品加入，因為小農要打廣告做宣傳很難，所以由縣府輔導，變成共同品牌。

他指出，在日本方面，是將咖啡以日本沖繩縣為起點進行推廣，去年舉辦展售會後獲得好成績，業者陸續接獲訂單，未來沖繩市場穩定後，將持續發展。嘉義縣的鳳梨與咖啡是嘉義目前在日本最穩定發展的農產品。

翁章梁認為，嘉義農產品能進到日本，代表品質受到肯定，未來希望其他產品也能出口到日本，但過程會有許多複雜的問題，需有具體的合作，才能有進步性的發展，這其中就需台商朋友的協助。

他很自豪的說，嘉義是很適合農業發展的地方、是台灣的糧倉，目前也有6個產業區同時在開發，包括科學園區，有無人機的國家隊設有研發中心，未來也將規劃產業園區，研發中心已爆滿，其中也與17個國家在無人機相關產業接觸過。

台日爭取台積電設廠已成熱門話題，翁章梁表示，期盼台積電有機會到嘉義發展先進封測，因應人工智慧（AI）需求。此外，嘉義已規劃引進Outlet入駐高鐵站附近，同時從嘉義縣府到高鐵站也規劃重劃區，5、6年後將成形，歡迎房地產業者關注。

日總總會長、台灣新聞社（總社位於東京）社長錢妙玲致詞時表示，台灣新聞社去年與農業部農村發展及水土保持署（農村水保署）南投分署簽署合作備忘錄（MOU），協助推廣包括嘉義阿里山咖啡在內的台灣咖啡，所以這次嘉義縣府提出要與日總交流的想法時，她覺得很有緣，期盼緣份在日總延續下去。

錢妙玲說，翁章梁上任以來就很積極地在推廣嘉義農產品，人就是一回生二回熟，希望有機會持續與嘉義縣交流，將台灣優質農產品推廣給日本。

她還說，自己目前也在台積電（TSMC）到日本設廠的熊本縣發展，歡迎嘉義縣到熊本縣舉辦展覽，她將竭盡所能協助。

交流會上，翁章梁與嘉義縣農業處處長許彰敏詳細介紹嘉義縣農產品相關產業的發展。最後，在日總的副總會長張素娥、鍾幸昌進行致閉幕詞後，活動劃下休止符。（編輯：高照芬）1130304

嘉義縣長翁章梁（前排左5）率團訪日，將參加5日登場的東京食品展。4日他先與日本台灣商會聯合總會（日總）舉行交流會，盼藉台商的經驗與協助擴大行銷嘉義農產品。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月4日

嘉義縣長翁章梁4日率團在東京與日本台灣商會聯合總會（日總）交流，日總總會長錢妙玲表示，盼有機會持續與嘉義交流，將台灣優質農產品推廣給日本。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月4日