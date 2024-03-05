6孕婦就有1人妊娠糖尿病 營養師點名高碳水陷阱

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（中央社記者曾以寧台北5日電）國健署統計，國內每6名孕婦就有1人有妊娠糖尿病，恐危害胎兒與媽媽。營養師提醒，除注意6大類均衡攝取，要注意貢丸、甜不辣、豬血糕等，都是高碳水化合物的隱藏陷阱。

懷孕期間，孕婦過高的血糖會通過胎盤而影響到胎兒，可能會造成胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖、黃疸等風險；對孕婦而言，增加剖腹產率，產後罹患第二型糖尿病的風險則增加10倍。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在「孕媽咪5招遠離妊娠糖尿病、控糖輕鬆零負擔」記者會上指出，公費產檢自民國110年7月1日起，增加次數，並增加妊娠糖尿病與貧血篩檢。累計至去年6月30日，懷孕第24到28週接受產檢妊娠糖尿病篩檢孕婦，共超過23萬人次，異常率約17.2%。

已經懷孕35週、身材纖細的準媽媽現身記者會分享，已經結婚6年、備孕許久才終於懷上第一胎，得知有妊娠糖尿病的時候「嚇壞了」，因為平常吃東西其實並沒有特別精緻，也沒有特別愛吃甜食，居然會得妊娠糖尿病，因此有段時間簡直「草木皆兵」，吃甚麼都擔心是隱藏地雷、害怕導致血糖上升。

準爸媽在孕期如何控糖，營養師吳芃彧分享5大原則，包含6大類均衡攝取、優質澱粉不可少、高纖飲食可控糖、少量多餐更穩糖、NG食物停看聽。

吳芃彧說，控糖不只是要控制甜食攝取，更要注意吃了多少碳水化合物，但懷孕期間熱量需求高，碳水化合物又是身體重要熱量來源，不能完全不吃。建議一天3餐每餐可各吃2份，相當於小半碗飯和麵、6湯匙麥片、1小段地瓜或整支玉米等；早餐常吃的貝果、吐司，則是1個或1片，就算2份。

不少食物看似安全卻隱含大量澱粉，吳芃彧舉例，炒米粉、綠豆本身就是澱粉類，甜不辣、貢丸、豬血糕則在加工過程加入大量澱粉，此外山藥、玉米、蓮藕，也是「假蔬菜真澱粉」，糖醋排骨、炸雞等裹粉再炸的料理，更是熱量炸彈；若經常外食，或有補充健保食品，提醒務必注意營養標示。

吳芃彧指出，乳製品和水果，因為含有乳醣和果糖，也要酌量攝取，但為確保孕婦鈣質與維生素充足，建議1天可喝480c.c.牛奶、補充2份水果；搭配上蛋白質與蔬菜，孕婦不用擔心吃不飽，並可掌握先吃蔬菜、再吃肉、最後吃澱粉原則，也有助穩定血糖。

吳昭軍提醒，孕婦體重應依懷孕前體重做適當調整，以增加10到14公斤為宜，且須注意體重增加的速度，確保媽媽寶寶都健康。（編輯：李亨山）1130305