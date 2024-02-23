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4成5育齡女缺維生素D 孕期健康風險增可適度日曬

2024/2/23 11:12
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）據統計，台灣20至49歲育齡女性維生素D缺乏比率約4成5，國健署提醒，維生素D是懷孕期間重要關鍵營養素，缺乏維生素D可能影響母嬰健康，鼓勵準備懷孕或已懷孕女性適度日曬。

維生素D是人體骨骼代謝重要因子，可由魚類、雞蛋等食物攝取、由皮膚接受陽光紫外線照射合成維生素D。衛生福利部國民健康署長吳昭軍近日透過新聞稿提醒，孕期缺乏維生素D，可能引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症，增加妊娠糖尿病、胎兒體重過輕、早產等風險。

國健署建議準備懷孕或已懷孕女性可透過2招，有效預防維生素D缺乏。第1招仍希望以採取「適度日曬」優先，露出臉部、手臂等部位適度日曬，不塗抹防曬產品，每週3、4次，每次約曬太陽10至20分鐘，但千萬不要日正當中曝曬，每天上午10時前或下午2時後較適當。

第2招是「攝取富含維生素D食物」，依膳食營養素參考攝取量建議，孕婦每天維生素D攝取量須達10微克，相當於400 IU，日常飲食可經由富含維生素D的蛋黃、日曬過的乾香菇，或魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚及額外添加維生素D乳製品等補充。

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國健署表示，維生素D屬於脂溶性維生素，飲食中含有油脂可增加人體32%維生素D吸收率，建議烹調食物可以添加油脂或與油拌炒方式，有助於達到孕婦每天維生素D建議攝取量，搭配充足鈣質補充，才能擁有健康骨骼，同時讓胎兒骨骼正常健康發育。

國健署提醒，血清維生素D濃度小於20 ng/mL就視為缺乏，若在日常生活有攝取不足情形，孕婦在必要時可諮詢營養師進行飲食評估，改善個人的飲食習慣，或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。（編輯：陳政偉）1130223

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