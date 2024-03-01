台灣女性平均31歲生第1胎 國健署籲把握35歲前生育黃金期

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）據統計，國內女性生育第1胎平均年齡為31.43歲，生育年齡35歲以上女性超過3成，國健署提醒把握生育黃金期，女性25至35歲、男性40歲前，降低媽媽寶寶孕程及生產風險。

隨著社會變遷及教育年數增加，台灣民眾婚育觀念改變，晚婚遲育現象日趨普遍，依內政部戶政司民國111年人口統計資料顯示，國內女性生育第1胎的平均年齡為31.43歲，較10年前延後1.32歲；生育年齡為35歲以上女性合計有4萬4583人，約占總體生育女性32.44%。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿表示，高齡孕婦除了發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，腹中胎兒出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也較高。

國健署補助34歲以上孕婦，及本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病的高危險群孕媽咪們產前遺傳診斷。

另外，國健署提供新台幣5000元產前遺傳診斷檢查、羊膜穿刺補助，羊膜腔穿刺檢查是透過超音波引導下細針抽取羊水，藉由羊水中胎兒細胞的培養，可檢查胎兒的染色體是否異常，建議在妊娠16週以後做檢查。

國健署表示，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另外減免採檢費用3500元。懷孕婦女除了於產檢時可詢問婦產科醫師相關遺傳生育問題，若有近一步遺傳生育疑問，可經由「遺傳諮詢中心」名單，洽詢產前遺傳診斷檢查。（編輯：唐聲揚）1130301