彰化大城1土雞場感染H5N1禽流感 撲殺9674隻

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）彰化大城鄉1土雞場雞隻異常死亡，經通報檢驗，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天撲殺全場9674隻土雞並消毒，呼籲業者落實生物安全防疫工作。

彰化縣動物防疫所發布新聞稿表示，3月2日接獲大城鄉1土雞場主動通報有雞隻異常死亡，派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，昨天確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今天防疫人員前往完成撲殺清場及消毒，共撲殺9674隻土雞。

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動物防疫所表示，近日天氣溫差變化大，易造成禽隻免疫力下降感染疫病，養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式，落實禽舍防鳥措施、人車門禁管制、進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

彰化縣政府呼籲，養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，若不符合防治措施，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽依規定不予補償。（編輯：郭諭儒）1130306