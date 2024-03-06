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台灣鯨海選總獎金120萬 邀青年展設計、歌唱才華

2024/3/6 17:09
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（中央社記者許秩維台北6日電）由酷點校園與必紅國際推出的台灣鯨創意新秀海選，總獎金高達新台幣120萬元，邀請大學和社會青年展現設計、歌唱等才華，得獎者還可獲得培訓獎助、優先就業和創業牽成獎勵。

酷點校園與必紅國際公司今年合作推出台灣鯨創意新秀海選活動，主辦單位今天發布新聞稿指出，希望藉此鼓勵大學和社會青年展現行銷、設計、歌唱等才華，為自己的就業和創業爭取獎金，躍上人生第1階段職業坦途。

推動此活動的台科大酷點校園董事長黃丙喜表示，活動目標是根據大學和社青在就業、創業上的不同需求，從學習、實習、工讀、就業到創業給予實務資源和專業支援，以迎接新的AI職業時代；海選分為大學組和社青組，總得獎團隊將高達34隊，還會另選50名明日之星，鼓勵年輕人把握替自己爭光的機會。

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必紅國際董事長林暉指出，以創意、創新為主的腦力經濟是台灣未來產業競爭最可靠的軟實力；台灣鯨是台灣海域原生種的鯨魚，存在百萬年前，期待經由年輕人的設計、行銷和歌唱才華，讓台灣鯨成為閃亮的品牌，在國際地圖上發光發亮。

林暉提到，活動總獎金高達新台幣120萬元，還有得獎者的專業培訓獎助、優先就業和創業牽成獎勵，即日起至3月18日受理報名，歡迎各大學教授率隊或推薦學生來參賽。（編輯：李亨山）1130306

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