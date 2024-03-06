性別平等教育法修法禁未成年師生戀 3/8正式上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）立法院去年三讀修正「性別平等教育法」，禁止師長與未成年學生發展性或情感關係，實習場域的指導人員也納入規範，將於本月8日正式上路，教育部近日已完成相關子法修訂。

去年國內掀起MeToo風暴，立法院開始翻修性別平等教育法，針對外界關注的師生戀，未成年一律禁止，若為成年學生（例如大專生），則是明訂師長不得利用「不對等權勢」發展親密關係。

相關修法於民國112年8月16日公布，但為因應新法的各項準備工作，法案定於今年3月8日婦女節當天正式上路。教育部今天發布新聞稿，說明相關子法已修訂完成。

子法訂定更明確的規範，如舉例與性、性別有關的專業倫理範圍，涵蓋教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導、提供工作機會等。只要符合這些事項，即便學生已經成年，教師就有「不對等權勢」關係，不能發展師生戀。

教育部也規範，實習指導人員適用性平法相關規定，如果觸犯師生戀等行為，須由學校性別平等教育委員會調查處理。

子法也提供被害人協助及保護措施，學校在調查校園性別事件時，可依被害人申請或性平會評估，中止師生間的關係，例如論文指導關係。

教育部要求各級學校應修正學校內規、專業倫理規範並公告周知，以「有效」、「友善」、「可信賴」的原則，落實校園性別事件防治，建立性別平等及安全的學習環境。（編輯：陳政偉）1130306