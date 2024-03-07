性平三法新法婦女節上路 婦團：制度落實才是重點

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）台灣MeToo浪潮促使政府啟動性平三法修法，新法明天正式上路，婦團肯定看到過去受害者困境，但也擔憂法規更細分各類案件歸屬，未來恐生爭議，也認為實際執行是否順利仍待觀察。

政府為回應台灣MeToo浪潮，火速完成「性平三法」修法，新法將於明天38婦女節上路。

性平三法條文增訂權勢性騷擾類型並且加重裁處，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，且條文也規範出性騷擾管轄權，依身分關係、事件場域選擇適用法規，例如職場隸屬於性別平等工作法、校園隸屬性別平等教育法等。

對於新法上路，勵馨基金會執行長王玥好表示，新法上路雖值得肯定，但制度是否能真正落實並持續改善才是重點。

王玥好提到，性騷擾防治法修法後仍以「違反意願」作為性騷擾主要定義，容易讓受害者受到「為什麼不明確拒絕」的質疑，尤其是權勢性騷的受害者，在權力不對等下，受害往往難以開口拒絕，建議以「未經同意」取代「違反意願」，強調當事人主體性，並讓性騷擾的問題回歸到行為人。

此外，性平三法中的申訴時效有多種規定，雖然是為了回應不同情境需求，但過於複雜的時效規定，恐怕容易混淆，反而對受害者與實務工作者造成困擾，建議可再行簡化。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩則說，這次大規模修法，確實看到法規有想要補上一些過去受害者遇見的困境，但法規雖然規範出各類型案件管轄權，但越切越細的方式可能讓受害者無所適從，進而影響法律適用問題。

吳姿瑩認為，政府應思考在實際執行時各管轄部會有更好溝通，讓有適用法規疑慮的案件及困擾降到最低，也讓受害者知道自己該如何依循及諮詢。（編輯：陳仁華）1130307