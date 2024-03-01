性平三法8日上路 民團性騷擾諮詢揭3成3處理不當

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）去年7月立法院修正通過性平三法，8日就要上路，現代婦女基金會今天揭露其接獲諮詢案件仍有3成3處理不當，強調指引要清楚，否則會影響法律適用問題，呼籲政府應進場輔導。

MeToo浪潮與輿論關注下，去年7月底立法院修正通過性平三法，現代婦女基金會今天舉辦「終結性騷擾，政府/企業準備好了嗎？」記者會。

會中現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩公布，去年7月底到12月底，其台北市性騷擾防治服務專線接獲235通諮詢電話，女性占8成5、男性占1成5；其中適用「性騷擾防治法」占48%、適用「性別平等工作法」占34%；以及74%諮詢內容與法令適用與申訴程序有關，並有35%諮詢身心照顧內容，顯示有此需求，且有33%跟公司處理不當有關。

現代婦女基金會董事王如玄進一步指出，性平三法的後續申請途徑其實都不同，「性別平等工作法」是向雇主提申訴，要求雇主保護好同仁不要受到性騷擾；「性騷擾防治法」則是要處罰行為人的。

她並說，而且實務上，所謂在公共場合被不特定人騷擾，其中「公共場合」、「不特定人」的定義須釐清，否則會影響到適用「性別平等工作法」或是「性騷擾防治法」的問題，8日就要上路了，第一線很多人很焦慮。

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王如玄舉例，醫療院所掛號人員常在公共場合面對不特定人，這無誤；但是當患者在診間看診、甚至住院了，卻性騷擾護理人員，要算是特定或不特定人呢；事實上要求雇主調查一名自己不知道的人很難，而醫院即便知道患者住在哪裡，也處罰不了對方，則應該用「性騷擾防治法」。

她重申，「法要上路了，政府、企業準備好了嗎？」也因此基金會進場辦講座輔導企業，畢竟修法是第一步，重要的是企業文化要改變、調整，必須讓盈利為主的企業了解縱容1件性騷擾案會付出很大代價，企業才會認真處理、做改變，關於輔導企業改變觀念，「政府是責無旁貸的」。（編輯：陳政偉）1130301