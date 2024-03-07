更多編輯台推薦新聞：
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定
文化

簡嘉誠「青空下的追風少年」摘日本國際漫畫賞金獎 評審全票肯定

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

成盛發集團5.205億聯貸案 農業金庫邀14農會參與

2024/3/7 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）全國農業金庫今天表示，持續透過聯合授信等金融工具，改善農漁會、特別是偏鄉農漁會財務體質，2月統籌主辦成盛發集團5年期新台幣5.205億元聯貸案簽約儀式，邀14家農會參貸。

全國農業金庫發布新聞指出，2月26日統籌主辦建設公司成盛發集團5年期5.205億元聯貸案簽約儀式，由新北市三重區農會擔任管理機構，邀請包括坪林區農會及石碇區農會等14家農會參貸。

全國農業金庫表示，對於優質授信案，會盡量邀請存放比低於50%的農漁會參貸，請在地農漁會擔任管理機構，加強貸後管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全國農業金庫統計，協同農漁會辦理聯貸業務，起始於2009年，截至2024年1月底，總計貸放2213件，總授信額度3136.87億元，其中農漁會參貸1491.45億元，占47.55%。目前信用部及其分部1153個營業據點，遍及全國各地。

全國農業金庫董事長吳明敏指出，台灣311家農漁會設有信用部，2017年底，存放比率低於50%的農漁會151家，2024年1月底已降為99家。（編輯：管中維）1130307

#農漁會
#全國農業金庫
#吳明敏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.49