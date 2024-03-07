成盛發集團5.205億聯貸案 農業金庫邀14農會參與

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）全國農業金庫今天表示，持續透過聯合授信等金融工具，改善農漁會、特別是偏鄉農漁會財務體質，2月統籌主辦成盛發集團5年期新台幣5.205億元聯貸案簽約儀式，邀14家農會參貸。

全國農業金庫發布新聞指出，2月26日統籌主辦建設公司成盛發集團5年期5.205億元聯貸案簽約儀式，由新北市三重區農會擔任管理機構，邀請包括坪林區農會及石碇區農會等14家農會參貸。

全國農業金庫表示，對於優質授信案，會盡量邀請存放比低於50%的農漁會參貸，請在地農漁會擔任管理機構，加強貸後管理。

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全國農業金庫統計，協同農漁會辦理聯貸業務，起始於2009年，截至2024年1月底，總計貸放2213件，總授信額度3136.87億元，其中農漁會參貸1491.45億元，占47.55%。目前信用部及其分部1153個營業據點，遍及全國各地。

全國農業金庫董事長吳明敏指出，台灣311家農漁會設有信用部，2017年底，存放比率低於50%的農漁會151家，2024年1月底已降為99家。（編輯：管中維）1130307