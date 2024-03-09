衝破弱勢家庭藩籬 奇軒：找到熱情就不會走偏

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）「奇軒Tricking」在今天成為台灣首位訂閱破千萬的YouTuber，來自隔代教養家庭的他認為，找到熱情比學業更重要，因為有了自己喜歡的事就不會走偏。

「在我自己的定義裡，我已經算是很成功了」。自幼父母離異，由阿嬤帶大、靠著世界展望會資助完成學業的「奇軒Tricking」從沒想過，他能成為台灣首名拿到鑽石獎牌的創作者，創造歷史。

「奇軒Tricking」本名吳奇軒，他在接受中央社專訪時娓娓道來自己的生命故事。「從我有記憶以來，家境就沒那麼好，聽說是因為生意失敗負債，所以小學一年級時家裡就被查封，一直搬家、一直搬家。」

成長過程中，奇軒的爸爸為了經商總是不在家，留下他與阿嬤相依為命。世界展望會的幫助雖填補了學費缺口，家裡還是只能提供每天新台幣50元的早餐費兼零用錢，無法讓他自由參與社團活動。

奇軒說，他從小就自認是個運動員，看到什麼都想學，無論跆拳道、足球還是武術，但阿嬤堅決反對，因為一定要額外花錢，所以他國中時瞞著阿嬤加入武術隊，為了買比賽用品去餐廳打工洗碗，還存錢買下人生第一台腳踏車。

「我就是知道我書讀不好，才想靠比賽成績上公立學校。」對自己的決定負責，奇軒咬牙挺過身材矮小遭霸凌、被師長不看好的國中階段，靠著武術考上新北市立清水高中體育班及台北市立體育學院（現台北市立大學），畢業後進入動作特技公司擔任演員，因而接觸到Tricking。

奇軒強調，學業不是人生的重點，而是要找到自己喜歡的事去做，「我很幸運找到了武術，所以我不會讓自己走偏」，而且喜歡一件事就會想把它做好，「達到自己的期許、追求卓越，這才是最重要的，比有沒有唸大學重要很多。」

希望同樣來自弱勢家庭的學童以他為榜樣，奇軒指出，他不是什麼練武奇才，甚至曾懼高、怕摔，「我以前根本不敢翻」，只是有了目標，加上個性倔強固執，才能靠著努力彌補天份的不足。

大量訓練也在他身上留下不可逆的痕跡，奇軒的兩腳膝蓋皆有「跳耀膝」，脛骨明顯突出並導致慢性髕骨肌腱炎；他的左腳踝韌帶曾在訓練過程扭斷；還有21歲時因為觀念不成熟，剛練會1圈後空翻就越級挑戰2圈，結果翻到一半時頭朝下插進海綿池裡，頸椎因此受傷。

一邊笑著一邊展示疤痕，奇軒說，他在Tricking上走了很多冤枉路，所有犯的錯累積起來變成身體負擔及運動傷害，「但這明明是個很好玩的運動，所以我才開始教學推廣」。

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從2016年開始經營YouTube頻道，並在2022年搭上短影音興起浪潮，奇軒的流量及粉絲如搭火箭般暴衝，光是去年就累積超過25億觀看次數、7339萬個讚，並在今天達到1000萬人訂閱的里程碑。

奇軒說，經營自媒體的這幾年，其實他無時無刻都在為了流量擔心，但這些壓力不會讓他退縮，而是試圖尋找機會、突破成長，就像每一個招式在練成前，都會經歷數百、甚至數千次的失敗嚐試，不過因為他喜歡，所以不會放棄。（編輯：郭諭儒）1130309