國中教育會考5/18登場 19.2萬人報名歷年新低

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（中央社記者許秩維台北10日電）113年國中教育會考將於5月18、19日舉行，根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數共19萬2127人，創歷年新低。

教育部今天發布新聞稿指出，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，且一律免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名。

根據全國試務會統計，113年國中教育會考全國18個考區及大陸考場總報名人數19萬2127人（集體報名19萬212人、個別報名1915人），報名人數最多的是新北考區2萬9825人，其次是中投考區2萬9181人、台北考區2萬1311人。

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全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7312人；身心障礙及重大傷病考生總報名人數8711人。

全國試務會提醒考生，113年國中教育會考考試日期為5月18及19日，將於4月12日寄發准考證，集體報名的考生，准考證由就讀國中轉發，個別報名的考生，准考證由各考區試務會寄發；考生應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須於4月15及16日申請勘誤。（編輯：陳仁華）1130310