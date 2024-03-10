平穩機制吸收漲幅 中油11日汽、柴油價格均不調整

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（中央社記者曾智怡台北10日電）國際油價上漲，中油油價平穩雙機制續行，11日凌晨零時起汽油、柴油價格均不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格維持31元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）宣布延續自主減產計畫至第2季，及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.91美元，新台幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.8元及3.1元均由中油吸收，113年累計至2月底止，共吸收約28.52億元。（編輯：林淑媛）1130310